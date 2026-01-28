Эрдоган пообещал помочь восстановить Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал громкое обещание. Говорит, что его страна поможет восстановить Сирию.

Он отметил: «По всей Сирии, особенно в населенных пунктах, превращенных в руины бомбами прежнего режима, начнется масштабная кампания по восстановлению и возрождению».

Кроме этого добавляется, что по мере восстановления стабильности и безопасности в Сирии позитивные последствия данного процесса ощутят все соседние государства, а прежде всего Турция.

Указывается, что при поддержке Турции Сирия сможет преодолеть последствия прошлых разрушений, что повлияет на общую ситуацию в регионе.

Ранее Израиль и Сирия достигли прекращения огня.