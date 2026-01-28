Президент Польши потребовал репарации от Германии

Президент Польши Кароль Навроцкий сделал жесткое заявление по поводу Германии. Произошло это во время мероприятий к 81-й годовщине освобождения Освенцима.

Политик сказал: «Немецкое государство до сих пор не заплатило репараций Польше за зло Второй мировой войны. Так не выстраивается мир».

Добавляется: «За каждое преступление и за каждую войну надо попросту заплатить и попросить прощения. Только тогда мы сможем иметь чувство того, что мы выполнили свою обязанность».

Ранее президент Польши обвинил СССР в Холокосте.