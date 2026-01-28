Война РФ против Украины усилила контроль Москвы над Беларусью, — SAB

Россия усиливает влияние на внутриполитические процессы в Беларуси, пытаясь снизить риски любых неожиданных изменений режима. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Москва стремится сохранить полный контроль над стратегическими решениями Минска, чтобы исключить отклонения от пророссийской линии, отмечает СЗРУ.

Эксперты ссылаются на латвийское Бюро по защите Конституции (SAB). Там сообщают, что Москва все жестче реагирует даже на ограниченные попытки Беларуси проводить более самостоятельную политику, в частности восстанавливать экономические связи с Европой, что автоматически уменьшает российское влияние.

По оценкам SAB, любая смена власти в Беларуси без согласования с Кремлем воспринимается как потенциальная угроза. Поэтому Россия пытается выстроить такую систему, при которой будущий лидер страны будет оставаться структурно зависимым от пророссийского курса.

Несмотря на отсутствие прямого контроля над решениями Александра Лукашенко, обе стороны стремятся не допустить повторения массовых протестов 2020 года, а Москва будет блокировать любые шаги Минска к сближению с ЕС, если они будут противоречить ее интересам.

В то же время экономическое взаимодействие между двумя режимами все больше приобретает военный характер, отмечают эксперты.

Так, около 500 белорусских предприятий интегрированы в военно-промышленный комплекс РФ, в частности в проект по созданию завода беспилотников мощностью до 100 тысяч единиц в год. Кроме того, Беларусь ежегодно поставляет России около 480 тысяч артиллерийских и ракетных боеприпасов.

В SAB отмечают, что война против Украины показала: гражданская экономика Беларуси фактически работает на военные нужды Москвы, позволяя Минску избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические дивиденды, и в будущем эта роль будет только расти.

Ранее о том, что Россия использует территорию Беларуси для атак по Украине и шантажа Европы, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в частности, РФ запускает реактивные дроны-камикадзе «Шахед» и поддерживает связь для ударов именно с белорусской территории.