Матч Нидерланды-Украина вошел в историю чемпионатов Европы по футболу

Главное: Первый матч сборной Украины на Евро-2020 против команды Нидерландов стал первым в истории турнира, когда во втором тайме были забиты сразу пять мячей при отсутствии голов в первом.

Детали: Матч между сборными Нидерландов и Украины стал первым в истории чемпионатов Европы по футболу, в котором во втором тайме было забито пять голов. Как сообщает. Как сообщается на официальной странице английской статистической службы OptaJoe, при этом в первом тайме был зафиксирован нулевой счет.

Отметим, что следующий матч команда проведет 17 июня в Бухаресте против дебютанта турнира — Северной Македонии.

В тему: 13 июня 2021 года сборная Украины в матче против Нидерландов в рамках Чемпионата Европы по футболу проиграла со счетом 3:2. По ходу матча наша сборная проигрывала со счетом 2:0 и сумела отыграться, однако на последних минутах пропустила решающий мяч.

После первого тура Украина занимает третью строчку в группе С, не набрав очков.