Митрополит Антоний рассказал, почему страх и жадность появляются вместе

Главное: Постоянное угодничество и пресмыкание перед людьми- плод внутреннего страха.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Каждый человек чего-то боится. Причём страшится многого с самого детства. Если это вещи второстепенные: боязнь высоты, глубины, клаустрофобия - то они вполне могут и не разрушить личность человека, а просто быть неприятными, ситуативными особенностями, да и только. А вот если это боязнь себя, с непременным желанием замаскировать себя и показаться миру совершенно другим - вот здесь и начинается угодничество», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, страх быть собой - путь к угождению другим, вне зависимости от того, какой пост, положение занимает этот другой.

«Сколько людей боятся сказать, что думают, скрывают под ложной личиной свои истинные чувства! Многие живут так всю жизнь, не признавая и не познавая себя. Это страшная ситуация. Ибо не познавший себя не может познать и Бога», - подчеркнул архиерей.

«Если же в основе раболепства лежит жадность, то его хозяин пресмыкается перед сильными мира сего и всеми теми, кто богаче либо имеет какое-то влияние и власть. Это распространённое явление, его можно наблюдать сплошь и рядом - тихое соглашательство с власть имущими вопреки своей воле и принципам», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал, что поможет преодолеть страх.

«Бороться с раболепством можно изживая постепенно страх из своего сердца. Страх лечится только любовью. Нужно впустить любовь в свою жизнь, а значит, впустить в неё Самого Бога, Который и исцелит все раны и утешит во всех страданиях», - заключил митрополит Антоний.

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