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Новости > Европарламент одобрил COVID-сертификат

Европарламент одобрил COVID-сертификат

Александр Панько
09.06.21 15:37
68
Европарламент одобрил COVID-сертификат

Главное: Депутаты Европарламента одобрили сертификат коронавируса. Он будет действовать с 1 июля на протяжении 12 месяцев.

Детали: Сегодня, 9 июня, депутаты Европарламента завершили законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ облегчит передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.

На пленарном заседании был принят Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам.

Основные положения политики ЕС по сертификатам вакцинации:

— Все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19.

— Сертификаты должны способствовать свободному передвижению и постепенной отмене ограничений.

— Документ будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев.

— Поощряется доступное тестирование: 100 миллионов евро ЕС выделяет на приобретение тестов.

«Сертификат будет выдаваться национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащим QR-код. Документ удостоверяет, что человек был привит против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку», — говорится в сообщении парламента.

Во время межинституциональных переговоров депутаты Европарламента договорились, что государства ЕС не будут накладывать дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование, «если они не являются необходимыми и пропорциональными для охраны здоровья населения». О подобных мерах следует сообщать другие страны ЕС, если это возможно, за 48 часов, а общественность должна получать уведомление за 24 часа.

Государствам ЕС рекомендуется обеспечить доступность тестирования. На просьбу парламента Еврокомиссия пообещала выделить 100 млн евро в рамках «Инструмента чрезвычайной поддержки», чтобы государства-члены могли приобрести тесты.

Государства-члены также должны решить, какие из одобренных ВОЗ вакцин следует принимать в сертификатах — учитывать ли препараты, которые пока не одобрены регуляторным органом ЕС.

Отмечается также, что все персональные данные должны обрабатываться в соответствии с общим регламентом защиты данных.

«Сегодня парламент определил темп восстановления свободного передвижения и полноценного функционирования Шенгена, пока мы продолжаем бороться с этой пандемией. Цифровой COVID-сертификат ЕС будет действовать с 1 июля и обеспечит безопасное и слаженное путешествие этим летом. Государствам ЕС рекомендуется воздерживаться от введения дальнейших ограничений, если это не является строго необходимым и пропорциональным», — пояснил решение председатель Комитета парламента по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Текст принятого Европарламентом документа должны официально принять в Совете ЕС и опубликовать в Официальном вестнике для немедленного вступления в силу с 1 июля 2021 года.

В тему: Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты.

Тэги: Европа, мир, сертификат, Европарламент, паспорт вакцинации, коронавриус, COVID-сертификат

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