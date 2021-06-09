В Киеве на мосту Метро нашли подозрительный предмет. Приехали взрывотехники

Главное: В столичную полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста Метро на пешеходной зоне. На месте работают специалисты.

Детали: В Киеве правоохранители проводят проверку на мосту Метро. Поступила информация о «подозрительном предмете». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб, специалисты взрывотехнической службы, кинологи. Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.

«Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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