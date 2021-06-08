Переболевшие коронавирусом ощущают симптомы даже спустя полгода после заражения

Главное: По данным ученых, пациенты, которые переболели коронавирусом, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах.
Детали: Затяжная пандемия показала, что после выздоровления некоторые симптомы болезни остаются у людей даже спустя полгода после заражения. Ученые из группы Patient Led Research for COVID-19 опросили 3762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран мира, сообщает «Актуальная правда».
По результатам опроса ученые зафиксировали 205 симптомов в 10 органах человека, а 66 из них сохраняются в течение семи месяцев.
Порядка 65% опрошенных людей отметили, что спустя полгода после выздоровления они могли ощущать следующие симптомы:
- усталость;
- недомогание после нагрузки;
- когнитивная дисфункция («мозговой туман»);
- неврологические проблемы;
- головные боли;
- проблемы с памятью;
- бессонница;
- мышечные боли;
- учащенное сердцебиение;
- одышка;
- головокружение/проблемы с равновесием;
- проблемы с речью.
Менее распространенными симптомами являются:
- аллергия;
- паралич лица;
- судороги;
- ухудшение зрения или слуха.
Среди прочего 85% респондентов сообщили о нарушениях памяти и когнитивной функции. Примечательно, что подобные нарушения наблюдаются у всех возрастных категорий пациентов и существенно влияют на их трудоспособность.
45% респондентов сообщили, что после выздоровления они нуждаются в уменьшении графика работы по сравнению с предыдущей болезнью, тогда как примерно 22% не работали на момент опроса по состоянию здоровья.
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