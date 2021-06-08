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Новости > Переболевшие коронавирусом ощущают симптомы даже спустя полгода после заражения

Переболевшие коронавирусом ощущают симптомы даже спустя полгода после заражения

Агата Кловская
08.06.21 21:40
547
Переболевшие коронавирусом ощущают симптомы даже спустя полгода после заражения

Главное: По данным ученых, пациенты, которые переболели коронавирусом, сообщают о 205 возможных симптомах в 10 органах.

Детали: Затяжная пандемия показала, что после выздоровления некоторые симптомы болезни остаются у людей даже спустя полгода после заражения. Ученые из группы Patient Led Research for COVID-19 опросили 3762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран мира, сообщает «Актуальная правда».

По результатам опроса ученые зафиксировали 205 симптомов в 10 органах человека, а 66 из них сохраняются в течение семи месяцев.

Порядка 65% опрошенных людей отметили, что спустя полгода после выздоровления они могли ощущать следующие симптомы:

- усталость;

- недомогание после нагрузки;

- когнитивная дисфункция («мозговой туман»);

- неврологические проблемы;

- головные боли;

- проблемы с памятью;

- бессонница;

- мышечные боли;

- учащенное сердцебиение;

- одышка;

- головокружение/проблемы с равновесием;

- проблемы с речью.

Менее распространенными симптомами являются:

- аллергия;

- паралич лица;

- судороги;

- ухудшение зрения или слуха.

Среди прочего 85% респондентов сообщили о нарушениях памяти и когнитивной функции. Примечательно, что подобные нарушения наблюдаются у всех возрастных категорий пациентов и существенно влияют на их трудоспособность.

45% респондентов сообщили, что после выздоровления они нуждаются в уменьшении графика работы по сравнению с предыдущей болезнью, тогда как примерно 22% не работали на момент опроса по состоянию здоровья.

В тему: Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Тэги: ученые, общество, здоровье, мир, наука, вирус, коронавирус

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