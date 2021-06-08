Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ объяснили суть таинства Причастия

В УПЦ объяснили суть таинства Причастия

Александра Кудрявцева
08.06.21 14:15
171
В УПЦ объяснили суть таинства Причастия
Главное: Причастие — величайшее Таинство Церкви, потому относиться к нему необходимо с большой отвественностью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«Причастие — это величайшее Таинство Церкви, в котором человек получает возможность приобщиться к Телу и Крови Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В Причастии мы принимаем в себя Творца и при этом, по словам святых отцов, как бы становимся живыми храмами, в которые входит Сам Бог.
 
Прежде всего, у нас не должно быть легкомысленного и профанирующего отношения к тому, что с нами произошло. Нельзя просто прийти в храм, причаститься „между прочим“ и так же „между прочим“ продолжать заниматься теми или иными обыденными вещами», — напомнил преподаватель КДАиС.
 
Андрей Музольф рассказал, что святые отцы, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский или святитель Иоанн Шанхайский, после Причащения оставались на долгое время в алтаре (или храме) для молитвы и размышления о Боге.
 
Он призвал помнить, что, согласно молитвам ко Святому Причащению, мы принимаем в себя Тело и Кровь Христовы «во исцеление души и тела». «И здесь напрашивается вполне естественный вопрос: если мы, например, идем на прием к тому или иному врачу и нам ставят определенный диагноз, предполагающий соответствующее лечение, то неужели мы будем нарушать предписания врача? Думаю, нет. Если мы хотим вылечиться, мы будем делать все то, что нам предпишет доктор», — сказал преподаватель КДАиС.
 
«Следовательно, если мы, придя в храм, как в духовную лечебницу, желаем исцелить свою душу от греха, значит впредь мы должны стараться как можно меньше грешить. В противном случае получится, что на словах мы просим Бога простить наши грехи пред Ним, а на деле — сами не пытаемся приложить к этому никаких личных усилий», — подытожил Андрей Музольф.
 
В тему: В УПЦ рассказали, как следует принимать просфору.

Тэги: УПЦ, причастие

Комментарии

Статьи

08.06.21 08:48

На Евро – с отличным настроением!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк
07.06.21 22:38

Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк

Автор: Никита Варламов, «Корреспондент»

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 14:40

СМИ: Ярославский и Терехов постараются, чтобы в Харькове «закон об олигархах» Зеленского не работал
08.06.21 14:35

В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал
08.06.21 14:13

Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
08.06.21 14:05

Стало известно, как будут праздновать 30-ю годовщину независимости Украины
08.06.21 13:43

Во Львове студентка выбросилась из окна после ссоры с парнем
08.06.21 13:25

В УПЦ призвали к защите традиционных семейных ценностей
08.06.21 13:05

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
08.06.21 13:01

Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
08.06.21 12:51

На Харьковщине мужчину убило молнией
08.06.21 13:05

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
08.06.21 08:58

Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных
07.06.21 23:59

Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом
07.06.21 20:36

Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
07.06.21 19:00

Главные новости за 7 июня 2021 года
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
07.06.21 13:34

К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено
07.06.21 12:21

Названо еще одно опасное последствие коронавируса
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
02.06.21 10:11

Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
Фото и Видео
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Под Киевом задержана серийная мошенница
Под Киевом задержана серийная мошенница
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Во Львове маршрутка влетела в дерево
Во Львове маршрутка влетела в дерево
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Появилось видео, как в Одессе дельфин укусил ребенка
Появилось видео, как в Одессе дельфин укусил ребенка
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.