В УПЦ объяснили суть таинства Причастия

Главное: Причастие — величайшее Таинство Церкви, потому относиться к нему необходимо с большой отвественностью.

«Причастие — это величайшее Таинство Церкви, в котором человек получает возможность приобщиться к Телу и Крови Самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. В Причастии мы принимаем в себя Творца и при этом, по словам святых отцов, как бы становимся живыми храмами, в которые входит Сам Бог.

Прежде всего, у нас не должно быть легкомысленного и профанирующего отношения к тому, что с нами произошло. Нельзя просто прийти в храм, причаститься „между прочим“ и так же „между прочим“ продолжать заниматься теми или иными обыденными вещами», — напомнил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф рассказал, что святые отцы, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский или святитель Иоанн Шанхайский, после Причащения оставались на долгое время в алтаре (или храме) для молитвы и размышления о Боге.

Он призвал помнить, что, согласно молитвам ко Святому Причащению, мы принимаем в себя Тело и Кровь Христовы «во исцеление души и тела». «И здесь напрашивается вполне естественный вопрос: если мы, например, идем на прием к тому или иному врачу и нам ставят определенный диагноз, предполагающий соответствующее лечение, то неужели мы будем нарушать предписания врача? Думаю, нет. Если мы хотим вылечиться, мы будем делать все то, что нам предпишет доктор», — сказал преподаватель КДАиС.

«Следовательно, если мы, придя в храм, как в духовную лечебницу, желаем исцелить свою душу от греха, значит впредь мы должны стараться как можно меньше грешить. В противном случае получится, что на словах мы просим Бога простить наши грехи пред Ним, а на деле — сами не пытаемся приложить к этому никаких личных усилий», — подытожил Андрей Музольф.