В Киевских духовных школах УПЦ вышла книга о различиях православия и католицизма

Главное: В Киевской духовной семинарии и академии УПЦ издали учебное пособие «История и богословие Католической Церкви».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, автор книги — проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега.

«Пособие содержит очерк истории Католической Церкви, сведения о ее вероучении и современном состоянии. Особое внимание уделено тем вопросам католического богословия, которые являются предметом полемики между православием и католицизмом. Также в издании представлены краткие сведения об истории и современном состоянии Римско-Католической и Греко-Католической Церкви в Украине», — отметили в КДАиС.

Книга будет полезна всем, кто интересуется историей и вероучением Католической Церкви.

Издание учебника осуществлено по благословению Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Книга издана при поддержке фонда «Реновабис» (Германия) и фонда «Академическая инициатива» (Украина).

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