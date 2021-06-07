В КДА издали богословский терминологический советник

Россия отказывается от доллара США
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Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено
Названо еще одно опасное последствие коронавируса
В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины
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