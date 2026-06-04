Украинцам рассказали о погоде на 4 июня

Стало известно, какая погода ждет украинцев в четверг, 4 июня. Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью в северных и большинстве центральных областей пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем осадки с грозами ожидаются в западных областях нашей страны. Ночью и утром на юге страны и в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 22-27 тепла, в западных и северных областях плюс 18-23.

В Киеве прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 21-23 тепла.

Ранее эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве.