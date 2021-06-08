В Тбилиси Грузинский Патриарх принял делегацию УПЦ

Главное: В Тбилиси 7 июня делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Грузинским Илией II.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, митрополита Антония сопровождал заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. На встрече также присутствовали клирики УПЦ протодиакон Вадим Новинский и протодиакон Алексей Пертин.

«Во время встречи, которая прошла в братской и теплой атмосфере, митрополит Антоний сообщил Патриарху Грузии о реальном состоянии дел в украинском Православии. Были обсуждены пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской Православными Церквами», — отметили в отделе Внешних церковных связей УПЦ.

С грузинской стороны во встрече с делегацией УПЦ участвовали местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхоротскуйский Шио (Муджири), председатель Иностранного отдела Грузинской Патриархии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), а также сотрудники патриархии Грузии.

Также после встречи с Патриархом Илией управделами УПЦ отдельно встретился с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Шио.

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