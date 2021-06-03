За недостоверное декларирование доходов в Украине снова могут посадить

Главное: Народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает возобновление наказания в виде тюремного заключения за ложь в декларации.

Детали: Верховная Рада Украины приняла проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с учётом нескольких правок. Как сообщает Цензор.НЕТ, на заседании парламента 3 июня соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса усиливают ответственность за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

В законе прописано, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по выше указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

В тему: 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «За майбутне» отменил антикоррупционную реформу. При этом НАПК выявило конфликт интересов по данному решению, как минимум, у двух судей, которых заподозрили в недостоверном декларировании доходов.

28 октября суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал чрезмерной уголовную ответственность за подачу чиновниками недостоверной информации о своих доходах. В тот же день НАПК закрыло свободный и бесплатный доступ к реестру электронных деклараций.

Как объяснил судья-докладчик по этому делу Игорья Слиденко, своим решением КСУ хотел избавить только судей от проверок их деклараций о доходах.