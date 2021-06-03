В Киеве состоится конференция посвященная 30-летию восстановления Украинской Епархии ААЦ в Украине

В Национальном заповеднике «София Киевская» пройдет конференция посвященная 30-летию восстановления Украинской Епархии ААЦ в Украине. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

«Международная научно-практическая конференция «Армянские церковные ячейки Украины в исторической перспективе: к 30-летию восстановления канонической деятельности Армянской Апостольской Церкви на землях Украины».

Конференция состоится 28 октября 2021 в г. Киев в Национальном заповеднике «София Киевская». Конференция организована Украинской епархией Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) совместно с Национальным заповедником «София Киевская», Украинской ассоциацией религиоведов (УАР), Союзом армян Украины (САУ). Тематика мероприятия будет охватывать широкий круг вопросов религиозно-культурной жизни армянской диаспоры на украинских землях от древнейших времен и до современности. Материалы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике», — отмечается в сообщении.

Как напомнила изданию историк Ирина Гаюк, существование в Крыму постоянной армянской церковной организации зафиксировано в византийских документах XI-XII ст. В начале 14 в. уже известно армянское епископство (епархия) Крыма и архиепископство Всех Северных сторон. «Позднейшие авторы упоминают о существовании в Киеве армянского архиепископства, однако, после утверждения в 1364 г. кондаком католикоса армянской епископской кафедры во Львове, Киев переходит в ее юрисдикцию. Львовской армянской кафедре подчинялись армянские приходы Владимира, Луцка, Киева, Каменец-Подольского, Серета, Сучавы, Ботошан и Енки-Салая», — отметила ученый.

Издание напоминает, что ныне в Украине существуют близко 30 приходов и более десяти действующих церквей. А также в разных регионах строятся еще 5 церквей. В процессе восстановления находятся две средневековых церкви.

Как известно, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, для нас важен каждый историко-культурный объект. «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и делаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».