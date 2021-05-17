Главные новости за 17 мая 2021 года

- За сутки коронавирус в Украине унес еще 109 жизней. Заболели 2 136 людей.

- В Украине пенсии у мужчин больше, чем у женщин. В среднем на 30%.

- Сильные дожди будут лить в Киеве всю неделю. Ожидается, что выпадет 60% месячной нормы осадков.

- В Ровенской области произошло ДТП с автобусом. Пострадали четыре человека.

- Стало известно о вреде постоянных переработок. О ней заявили в ВОЗ.

- В Индии на берегу реки заметили десятки трупов. Их вынесло на берег Ганга после дождя. Речь идет о людях, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.