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Новости > Священник УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц

Священник УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц

Александра Кудрявцева
15.05.21 14:45
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Священник УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц
Главное: Жены-мироносицы первыми во всем мире принесли людям благую весть, главную весть всего христианства — они первые воскликнули «Христос Воскресе!».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
Священник напомнил, им была дарована от Бога такая великая честь за их подвиг веры и любви.
 
«Жены-мироносицы не сдались. Казалось бы, все жизненные обстоятельства были против них. Восстание религиозной и княжеской аристократии еврейского народа на Христа. Осуждение Его на самую позорную смерть римской властью. Наконец Само Распятие. Смерть. Положение во гроб. Казалось бы, всё, конец. Нужно собирать вещи и уходить дальше заниматься своими делами, которыми они занимались до встречи с Господом. Но нет. Они идут ко гробу. И ждут. Не интеллектуально, не рассудочно, алогично. Ждут. Этот гроб притягивает их, как магнит. Они еле дождались самого рассвета воскресения, еле дождались утра. И поспешили ко гробу», — рассказывает отец Андрей.
 
«Жены-мироносицы не испугались. Еврейский народ того времени являлся строго регламентированным обществом, которым правила религиозная аристократия. А в большинстве своем именно она осудила на смерть Христа. И пойти тогда ко гробу означало то, что они в своем народе станут изгоями, лишними людьми. А в то время это было равносильно смерти. Кроме того, Спасителя осудила как тяжкого преступника римская власть, вполне возможно, что они еще и могли подвергнуться гонениям со стороны римлян. Также святые жены-мироносицы знали, что гроб охраняется стражей, поставленной там первосвященниками. Но и еще сам гроб был запечатан восковой печатью первосвященников, примерно так, как сегодня представители правоохранительных органов опечатывают сейчас места преступления. Но и это еще не все! Сами себя жены-мироносицы вопрошали: „Кто отвалит нам камень от дверей гроба“? Почему они так спрашивали друг у друга? Потому что гроб у древних евреев представлял собой пещеру, выдолбленную в скале, вход в которую был завален большим и тяжелым камнем, который, конечно, женщина сдвинуть с места не могла», — продолжил священник.
 
«Жены-мироносицы не отчаялись. Смерть Сына Человеческого, Возлюбленного Раввуни, была для всех его учеников тяжким ударом. Но жены-мироносицы не отчаялись. Они не разбежались. Не ушли. Но даже и в этот скорбный час продолжали служить Господу нашему Иисусу Христу тем, чем могли: миром, благовониями, помазыванием Его тела. Они не отчаялись, но продолжали служить своему Богу», — продолжил отец Андрей.
 
Он подчеркнул, что наступила новая реальность Нового Завета. «И первыми в нее вошли святые жены-мироносицы. Они первые увидели и Ангелов, благовествующих Воскресение Христово, и Самого Воскресшего Господа. Они первыми наполнились Пасхальной радостью и стали апостолами для апостолов, воскликнув им, а с ними и всему человечеству эту великую и святую молитву „Христос Воскресе“!», — сказал он.
 
«Мы же, станем с Божьей помощью учениками святых жен-мироносиц. Не будем сдаваться, не будем пугаться и не будем отчаиваться, потому что Воскресший Христос пребывает среди нас, как Он пребывал среди святых жен-мироносиц. Он ведет нас по жизни в Вечное Свое и наше Воскресение, в Вечную и непрекращающуюся Пасху. Главное, чтобы мы остались верными Ему, чтобы наши сердца были полны мира и благовоний любви к Господу, Который любит нас еще больше. И сей Святой День Пасхи сотворил для спасения всех нас», — подытожил Андрей Чиженко.
 
В тему: На Хортице УПЦ провела конференцию для жен священнослужителей.
 

Тэги: УПЦ

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