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Новости > На Днепропетровщину прибыла Почаевская икона Богородицы

На Днепропетровщину прибыла Почаевская икона Богородицы

Александра Кудрявцева
15.05.21 14:35
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На Днепропетровщину прибыла Почаевская икона Богородицы
Главное: В Днепропетровскую епархию УПЦ привезли список чудотворной иконы Божией Матери «Почаевская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, икону Богородицы привезли по инициативе ктиторов храма Успения Пресвятой Богородицы в Новоселовке на празднование 240-летия со дня его основания.
 
Икону торжественно встретил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней вместе с викарием Днепропетровской епархии архиепископом Новомосковским Евлогием, сонмом духовенства и верующими.
 
Затем чудотворный образ привезут в храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» на жилмассиве Северный в городе Днепр, после совершения здесь всенощного бдения в 17.00 и Литургии 15 мая в 09.00 икону перевезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где в 13.00 состоится молебен с акафистом перед Почаевской иконой, а в 15.30 — образ крестным ходом перенесут к Свято-Троицкому кафедральному собору.
 
В воскресенье 16 мая в Свято-Троицком соборе будет совершено две литургии: в 07.00 и в 09.00. На протяжении перед иконой Божией Матери будут совершать молебны с акафистами.
 
Прощание со святыней состоится в понедельник 17 мая после Литургии, которая начнётся в 08.00.
 
***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской — вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.
 
По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.
 
Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.
 
В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо — Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.
 
Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.
 
В тему: В Сербии паломники УПЦ передали епископу Стефану икону всех преподобных Печерских.

Тэги: Днепропетровская область, Богородица, УПЦ

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