Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолеть трудности в жизни

Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолеть трудности в жизни

Александра Кудрявцева
15.05.21 13:15
305
Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолеть трудности в жизни
Главное: У каждого человека свой спасительный путь, по которому он должен пройти и на котором встречает трудности, закаляющие его духовно.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
«Но есть враг – дьявол, который всегда пытается потушить в человеке ревность духовно совершенствоваться», – добавил Архипастырь и привел пример из истории наших дней.
 
Эту историю рассказал Его Блаженству во время личного общения иерарх одной из Поместных Православных Церквей. В юношестве он пришел в монастырь и стал ревностно совершать подвиг послушника.
 
«Дьявол, видя, что юноша так горячо взялся за свое духовное совершенствование, начал навязывать такие мысли, что «тебе здесь тяжелее, иди в другое место, там будет легче». Юноша потерял покой, – продолжил рассказывать историю Блаженнейший владыка. – Как-то в монастырь пришел отшельник. «Как, брат, здесь подвизаешься?», – спрашивает он. «Да… Мне здесь очень трудно, все время заставляют делать, чего я не хочу. Поэтому приходят мысли, что надо идти в другой монастырь». – «Брат, пойдем со мной подвизаться в пещеру, поживешь со мной год – и тебе будет легче»».
 
 
Получив благословение наместника, отшельник и юный послушник пошли подвизаться в пещеру. Почитав в пещере молитвенное правило, уставшие, они пошли отдыхать. Но перед сном отшельник предупредил послушника, что порой ночью он очень кричит, мол, не следует на это обращать внимание.
 
«Отшельник пошел вглубь пещеры. Послушник задремал. Но ночью он услышал, как кричал отшельник. Так кричал, как с него снимали кожу. Послушник уже до утра не мог спать. Утром послушник спрашивает, почему так кричал отшельник. Отшельник ничего не сказал, но снял с себя рубашку и попросил посмотреть спину. А у него и грудь, и спина будто искусанные собаками. «Отче, кто это сделал?» – «Дьявол. Он приходит ночью и заставляет меня покинуть это место. Иногда демоны обзывают меня, а порой бьют, терзают. Но я не ухожу отсюда, потому что знаю, что монах должен терпеть. Господь заповедал, что «терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19)»», – добавил владыка.
 
Когда послушник услышал эту историю, то понял, как отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, что его испытания и скорби по сравнению со скорбями, которые терпит отшельник, – ничто. Юноша вернулся в монастырь, а когда ему становилось трудно, то всегда говорил себе: «У меня не скорби, у меня детские игрушки». Со временем он принял монашество, а ныне несет послушание епископа.
 
«Пусть Господь помогает нам, чтобы мы терпели все, что встречаем на своем пути, который ведет к вечному спасению. Если нам трудно молиться, трудно поститься, трудно делать добрые дела, трудно подвизаться, то вспомним о тех, которые терпят больше нас. Господь поможет нам стать лучше и стать участниками той благодати, той Божьей силы, которая помогает человеку преодолевать земной путь и достигать вечного спасения на небе», – подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

15.05.21 09:38

Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Мелитопольские полицейские закидали кирпичами больного человека
15.05.21 13:51

Мелитопольские полицейские закидали кирпичами больного человека

Автор: Денис Савенков, «Наш Город»

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.05.21 14:45

Священник УПЦ рассказал о подвиге святых жен-мироносиц
15.05.21 14:35

На Днепропетровщину прибыла Почаевская икона Богородицы
15.05.21 14:15

Епископ УПЦ рассказал, почему важно обществу сохранить семейные ценности
15.05.21 14:00

Патриарх Кирилл призвал миссионеров разъяснять важность церковного единства
15.05.21 13:40

Епископ УПЦ рассказал о киевском священнике, который спасал евреев во время войны
15.05.21 13:16

Подсчитано количество городов, которые не переживут надвигающуюся климатическую катастрофу
15.05.21 12:33

Пять украинцев заболели страшным недугом. Один из них умер
15.05.21 11:43

Ученые рассказали, что угрожает полетам в космос
15.05.21 08:01

На следующей неделе всю Украину основательно накроют грозы
15.05.21 00:01

В России для удобрения огородов начали использовать… икру
14.05.21 20:31

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один отказался
14.05.21 19:00

Главные новости за 14 мая 2021 года
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 13:04

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в транспорте
14.05.21 12:05

Эпидемиолог прогнозирует снижение случаев COVID-19 в Украине
14.05.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько населения Украины будет вакцинировано от коронавируса
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
14.05.21 08:54

Смертность от COVID-19 в Украине немного снизилась, но ситуация остается тревожной
13.05.21 22:18

Главные новости за 13 мая 2021 года
13.05.21 21:45

Oпределился обладатель Кубка Украины по футболу
09.05.21 13:34

Американские ученые выяснили, что человек может оглохнуть из-за мутации в гене
12.05.21 00:01

Биологи выявили новый способ победить ожирение
09.05.21 15:25

Умерла актриса из культового американского сериала
09.05.21 19:20

Митрополит УПЦ рассказал, как жить и поступать по замыслу Божьему
09.05.21 18:50

Епископ УПЦ рассказ, как может повлиять молитва на загробную жизнь умершего
09.05.21 21:05

Сотни киевских байкеров возложили цветы к памятнику воинам-мотоциклистам на Лютежском плацдарме
08.05.21 18:05

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
09.05.21 18:25

Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
09.05.21 17:55

Митрополит Онуфрий рассказал, как различить веру ума и веру сердца
Фото и Видео
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Индии молния убила стадо слонов
В Индии молния убила стадо слонов
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.