Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году

Главное: За минувший год в Украине зафиксировали около 3 тысяч уголовных преступлений по фактам домашнего насилия. Были осуждены 800 человек.

Детали: В 2020 году в результате домашнего насилия зафиксировали 70 умышленных убийств. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на форуме Женщины против насилия и войны, сообщает УНИАН.

«Оправдание насилия, молчание, невмешательство в чужие семейные разборки часто стоят не только сломанных судеб, но и жизни — только в 2019-2020 годах в ходе домашнего насилия совершено 80 и 70 умышленных убийств соответственно», — сказала Венедиктова.

Больше всего страдают от физического, психологического и сексуального насилия женщины. Также часто страдают от насилия дети, которые не могут себя защитить и считают, что своим поведением вызвали ссоры с родителями, а побои объясняют какими-то посторонними причинами.

«Домашнего насилия не должно быть в демократическом правовом государстве, потому что это преступление, за которое должно быть наказание», — добавила Венедиктова.

Всего в 2020 году правоохранители зафиксировали около 3 тысяч уголовных преступлений по фактам домашнего насилия, почти 70% обвинительных актов за совершение домашнего насилия уже находятся в судах, также в прошлом году осуждено 800 человек.

За четыре месяца 2021 году зарегистрировали более тысячи уголовных преступлений по фактам домашнего насилия; завершено следствие по совершению более 65% правонарушений и обвинительные акты уже рассматриваются в судах.

По словам генпрокурора, Украина приближается к ратификации Стамбульской конвенции — Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

В тему: В ноябре 2019 года домашнего насильника впервые приговорили к реальном сроку в Киеве.