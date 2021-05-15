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Новости > Подсчитано количество городов, которые не переживут надвигающуюся климатическую катастрофу

Подсчитано количество городов, которые не переживут надвигающуюся климатическую катастрофу

Александр Панько
15.05.21 13:16
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Подсчитано количество городов, которые не переживут надвигающуюся климатическую катастрофу

Главное: Приблизительно 25% всех городов мира не переживут внезапную климатическую катастрофу в соответствии с новым исследованием международной группы климатологов.

Детали: Эксперты международной некоммерческой организации Carbon Disclosure Project проверили готовность различных городов мира к глобальному потеплению. Как сообщает The Guardian, всего в выборку попали 800 населенных пунктов.

Как выяснилось, у 43% из них нет плана борьбы с угрозами от изменения климата. При этом общая численностью населения в них достигает 400 млн человек.

Еще 25% городов, среди которых Саутенд в Англии, Рио-де-Жанейро в Бразилии и Колумбус в США, испытывают дефицит с финансированием экологических программ.

По словам директрисы организации Киры Эпплби, «подготовку к изменению климата финансировать сложнее, чем меры по снижению выбросов». «Сейчас на защиту от углеродного следа идет мало средств, еще меньше — на подготовку стран к масштабному экологическому бедствию», — заключила она, подчеркнув, что в 2020 г в 422 городах мира не получили финансирование 1142 проекта адаптации к климатическому кризису общей стоимостью $72 млрд.

В тему: 23 апреля 2016 года 175 государств ООН подписали историческое климатическое соглашение, заключенное в конце 2015 года в Париже. Главная цель документа — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

14 июля Верховная Рада Украины ратифицировала Парижское соглашение для Украины.

1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации Парижского соглашения».

С 4 ноября соглашение считается вступившим в силу.

7 ноября ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили о неизбежности установления на планете нового климатического режима.

11 ноября лидеры религиозных общин со всего мира в ходе 22-й Всемирной конференции ООН по изменению климата выступили против многомиллиардных инвестиций суверенных и пенсионных фондов в добычу ископаемых видов топлива.

Напомним: Осенью 2008 года Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад, в котором указывалось, что глобальное потепление происходит быстрее, чем прогнозировали раньше. Согласно данным Всемирного фонда, учитывая нынешние темпы глобального потепления климата, можно ожидать полного исчезновения льда летом на Северном полюсе уже в период с 2013 по 2040 годы, или на 30 лет раньше, чем это предполагала межправительственная группа экспертов по эволюции климатических изменений при ООН в своем докладе в 2007 году.

В мае 2010 года российские ученые-геофизики заявили о том, что в ближайшие годы нашу планету ожидает вовсе не потепление, а нарастающее похолодание, что будет иметь важные экономические и геополитические последствия. В частности, главный научный сотрудник Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова, профессор Олег Покровский сказал, что вопреки общепринятым представлениям, Землю в ближайшие годы ожидает не глобальное потепление, а похолодание, которое достигнет максимума через 15 лет — то есть к 2025 году.

В начале 2017 года геофизики из Принстонского университета назвали регионы и страны планеты, где из-за глобального потепления будут наиболее благоприятные условия для жизни человека. К ним можно отнести и Украину.

В феврале 2018 года группа американских ученых, проанализировав данные спутников, полученные за 25 лет, пришла к выводу, что к концу текущего века крупные прибрежные города во всем мире могут быть затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.

В начале 2019 года Центр экологических инициатив «Экодействие» спрогнозировал, что к 2100 году более миллиона гектаров украинской земли, в том числе зоны отдыха, промышленные и военные объекты, а также жилые районы могут уйти под воду из-за глобального потепления.

В декабре того же года ученые из Университета Макгилла (Канада), экстраполировав современный сценарий изменения климата, который предусматривает стремительное сокращение площади ледников Арктики и Антарктики до 2100 года, пришли к выводу, что до конца века таяние ледников приведет к непредсказуемым последствиям для климата Земли, включая хаотичное возникновение экстремальных погодных условий и изменения температуры воздуха по всему земному шару.

Тэги: США, город, мир, наука, Бразилия, глобальное потепление, Греция, Рио-де-Жанейро, экология, исследование

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