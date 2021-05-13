Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть

Главное: Аэропорт «Киев» хотят закрыть на восемь-девять месяцев. Произойдет это через два года.

Детали: В 2023 году аэропорт «Киев» собираются закрыть на восемь-девять месяцев. Как передает портал avianews, об этом сообщил глава его совета директоров Денис Костржевский.

Он заявил, что «это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air – Airbus A320 и A321».

Уточняется, что из-за того, что последний тип самолета не может летать в «Киев» с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в аэропорт «Борисполь».

Ожидается, что в будущем «Киев» «получит фактически новую полосу».

Денис Костржевский отметил: «Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72».

Информируется, что длину полосы увеличат на 460 метров до 2770 метров.

Кроме этого, как рассказал представитель аэропорта, «один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO, что позволит самолетам садиться в «Киеве» при видимости не менее 350 метров».

Сообщается, что на данный момент тут работает ILS категории I ICAO, а полеты прекращаются, когда видимость падет менее восьми сотен метров.

Также ожидается, что работы по реконструкции будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, «чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры».

Подчеркивается: «Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома».

Менеджер поведал, что в 2021 году определят проектировщика работ, а в 2022 году проведут усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов.

Он сказал, что в 2023 году планируют приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

Будущие работы оцениваются в 2,5-5 миллиардов гривен – данные средства хотят привлечь из бюджета украинской столицы, а также государственного бюджета или же использовать смешанное финансирование. Не исключено, что будет привлечен и частный инвестор на условиях концессии.

Напомним, что «Киев» является коммунальным предприятием.

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