В школе на Черкасщине футбольные ворота проломили череп 8-летнему спортсмену

Главное: В с. Кочубеевка Черкасской области во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние. Сейчас мальчик находится в больнице.

Детали: В понедельник, 10 мая, в с. Кочубеевка Уманского района Черкасской области во время тренировки детской секции по кикбоксингу в спортзале местной школы на 8-летнего Артема Билясова упали футбольные ворота. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на начальника отдела образования Паланской общины Наталью Сарницкую, то случилось во время разминки, когда дети кидали мяч.

«Двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Когда ребята упали, Артем оказался под ними, еще один мальчик — сверху ворот», — рассказала она.

В школу сразу вызвали скорую помощь, ребенка отвезли в Уманскую центральную районную больницу в реанимацию. Мальчик получил серьезные травмы — перелом основания черепа, сотрясение мозга, также у него произошло кровоизлияние.

Сейчас состояния школьника улучшилось. Он находится в сознании, разговаривает, принимает пишу и переведен из реанимации в терапевтическое отделение. Он в сознании, разговаривает и принимает пищу. Ходить пока не может, но шевелит руками и ногами.

По словам Сарницкой, футбольные ворота были закреплены, еще в начале учебного года их проверяли и составили акт об осмотре.

«В зале также проводят тренировки футбольные, волейбольные и баскетбольные команды взрослых, не только школьников. Может быть, они с большей силой, чем дети, кидают мяч. От этого шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала вторые ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено», — рассказала она.

Как рассказала пресс-секретарь Уманского районного управления полиции Черкасской области Наталья Мельник, правоохранителей в учебное заведение вызвали врачи скорой помощи.

Следователи осмотрели место происшествия. Открыто досудебное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, которые повлекли смерть или тяжкие последствия здоровью.

Виновному грозит до трех лет тюрьмы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.

В тему: 28 сентября 2010 года в поселке Ворохта Ивано-Франковской области перекладина от футбольных ворот убила семиклассника. По предварительной информации, школьник игрался на спортивной площадке, когда плохо закрепленная металлическая конструкция упала ему на голову. Во время транспортировки в больницу он скончался.