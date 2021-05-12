Главные новости за 12 мая 2021 года

- В Украине COVID-19 унес еще 356 жизней. Заболели 4 538 людей.

- В Украине всего две области остаются в «оранжевой» зоне карантина, остальные находятся в «желтой». При этом Киев и еще восемь областей по уровню эпидемической опасности можно уже отнести к «зеленой» зоне.

- С начала военных действий на Донбассе погибли 34 ребенка, около ста получили ранения, инвалидность получили 18. Всего, по официальным данным, более 33 тысяч детей на Донбассе имеют статус пострадавших.

- Киевское «Динамо» решило усилить свою атакующую линию лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Владиславом Кулачем. Также в команду должен вернуться испанец Фран Соль.

- В этом году мировой ВВП вырастит на 5,4%. В ООН улучшили свой прогноз.

- Скончался самый старый актер в мире. Норману Ллойду было 106 лет.