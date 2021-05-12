Стало известно, сколько детей погибло с начала войны на Донбассе

Главное: С начала военных действий на Донбассе погибли 34 ребенка, около ста получили ранения, инвалидность получили 18. Всего, по официальным данным, более 33 тысяч детей на Донбассе имеют статус пострадавших.

Детали: С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ.

«В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых — около 100. Инвалидность получили 18. На самом деле дети войны — это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тыс. детей имеют статус пострадавших», — сказано в сообщении.

На данный момент на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.

В тему: В декабре 2019 года в ООН назвали точное число жертв войны на Донбассе среди мирного населения.