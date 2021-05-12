Мендель никак не может освободить теплое местечко под крылом Зеленского

Главное: Юлия Мендель до сих пор исполняет обязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского, несмотря на поданное заявление на увольнение. Ей никак не могут найти замену.

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента, и замена ей пока ещё не найдена, сообщает «Страна».

«Я уже предварительно говорил о том, что Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря президента в течение двух недель. Возможно, ещё какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот „условный“ период ещё не закончился. Плюс — были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы», — сказал Подоляк.

Он уточнил, что в любом случае Юлия Мендель остаётся в команде и сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.

«Для Украины — это, вне всяких сомнений, важнейшее направление... Отдельно ещё раз подчеркну, что функционал пресс-секретаря президента будет несколько пересмотрен и станет строже — обязательные комментарии от имени президента, корректная работа с журналистами в выездных пулах, ситуационные и офисные брифинги. Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив, и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше», — добавил советник главы ОП.

По его словам, выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря президента проходит прямо сейчас.

«Есть много соответствующих требований к профессиональным навыкам. Сам отбор чуть затруднён из-за карантинных ограничений. Поэтому все процессы могут идти не так быстро, как хотелось бы. Но в самое ближайшее время результаты отбора будут финализированы», — уточнил Михаил Подоляк.

В тему: В конце апреля Юлия Мендель написала заявление не увольнение с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Это уже ее третье заявление.

В Офисе президента Украины подтвердили информацию об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.