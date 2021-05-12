В ООН дали обнадеживающий прогноз по росту мирового ВВП

Главное: В этом году мировой ВВП вырастит на 5,4%. В ООН улучшили свой прогноз.

Детали: В свежем докладе ООН был улучшен прогноз по росту ВВП в мире. Если в начале года экономический прогресс оценивали на уровне 4,7%, то сейчас уже эксперты говорят о 5,4%.

Стоит напомнить, что в прошлом году мировой ВВП рухнул на фоне пандемии COVID-19 сразу на 3,6%.

Специалисты в ООН сообщают: «Рост связан с укреплением экономической активности США и Китая, а также в целом восстановлением экономики».

Информируется, что объемы мировой торговли уже вышли на уровень до начала пандемии.

При этом эксперты обращают внимание на то, что в странах Южной Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна «перспективы роста ВВП являются хрупкими и неопределенными», а для европейских стран они оцениваются как «скромные».

Дело в том, сказано в документе, что до сих пор существует «неравенство в распределении вакцин от коронавируса между странами и регионами».

В ООН резюмируют, что «своевременный и всеобщий доступ к вакцинам будет означать быстрое прекращение пандемии и переход мировой экономики на траекторию устойчивого восстановления».

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