Во Львове 2-летняя девочка выпала с 8 этажа, пока ее пьяная мать спала

Главное: На днях во Львове произошла трагедия — из окна восьмого этажа выпала двухлетняя девочка и умерла на месте. В момент трагедии мать ребенка пьяной спала в квартире.

Детали: Во Львове из окна 8 этажа выпала 2-летняя девочка — ребенок погиб. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, это произошло утром 10 мая.

«10 мая около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа и умерла на месте», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе областной полиции сообщили, что в момент трагедии мать ребенка была нетрезвой и спала в квартире.

38-летней матери ребенка сообщили о подозрении по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция уже задержала горе-мать. Суд изберет ей меру пресечения.

В тему: В августе минувшего года во Львове из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Спасти ее не удалось.