Лукашенко перестраховался на случай «внезапной смерти»

Главное: Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает передачу власти в стране на случай его гибели.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко решил перестраховаться на случай своей неожиданной гибели. Он подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, этот документ предусматривает передачу власти Совету безопасности «в случае гибели главы государства при покушении, теракте, внешней агрессии или других насильственных действиях».

Информируется также, что «все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями СБ, на заседаниях которого председательствует премьер-министр».

Если Александр Лукашенко погибнет, в Беларуси сразу же введут чрезвычайное или военное положение, а СБ определяет меры по его обеспечению.

Кроме этого подчеркивается, что решения СБ будут обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Предусмотрено также, что СБ с привлечением губернаторов решает вопрос о проведении выборов.

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