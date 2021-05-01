УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений

Главное: Украинская Православная Церковь освятила и передала 2 тыс пасхальных куличей киевским медикам.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , передача пасхальных куличей врачам ковидных отделений столичных больниц и пациентам, которые сейчас борются с болезнью, состоялась сегодня в Киево-Печерской лавре.

Куличи освятил ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«В день Пасхи Христовой мы должны ту радость, которая дарована нам Господом, отдать другим. Праздник Пасхи — тогда праздник, когда им есть с кем поделиться, кому отдать его. Многие из нас приходят в Церкви для того, чтобы освятить куличи, и потом ими поделиться с теми людьми, которые для нас являются близкими», — отметил епископ Сильвестр.

Вместе с тем владыка отметил, что есть много тех, кто по разным причинам не может прийти в храм освятить куличи, принять участие в Пасхальном богослужении.

«Мы все понимаем, что сейчас такое время, когда многие люди болеют. Многие в дни Пасхи Христовой будут работать: наши врачи, которые весь год спасают жизни, лечат, помогают больным. К сожалению, большинство из них не имеют возможности прийти в храм и принять участие в Пасхальном богослужении и освятить Пасхи.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при поддержке и организации Синодального отдела социального служения Украинской Православной Церкви были приобретены и освящены куличи для врачей. Мы желаем, чтобы каждый из них присоединился к празднику Христовой Пасхи. Куличи будут переданы в больницы города Киева, где их раздадут врачам и больным», — отметил владыка Сильвестр.

Также выступили представители больниц, в которые переданы пасхальные куличи.

«Мы благодарны Церкви, благодарны всем, кто организовал передачу куличей. В эту пасхальную ночь многие наши коллеги будут на передовой борьбы за жизни людей. И именно в эту ночь, светлую и радостную хочется чтобы у наших пациентов была вера, надежда, чтобы и Христова любовь была как лекарство, которое лечит души людей. Мы желаем всем здоровья, желаем мира и любви всем украинцам и особенно нашим коллегам врачам, а также пациентам. С надеждой на выздоровление», — сказал исполняющий обязанности директора Института рака Андрей Шибко.

Заместитель директора 6-й Киевской клинической больницы — Медгородок Кирилл Пилипенко поблагодарил Украинскую Православную Церковь, которая молится не только за всех украинцев, но и за больных, которые находятся в ковидних отделениях, в онкологических и других отделениях, а также за медиков, санитарок и младший медперсонал.

«Эти паски будут переданы тем, кто сейчас находится на дежурствах, принимает участие в лечении больных и не имеет возможности пойти в Церковь освятить куличи, а также пациентам, которые находятся в больнице», — отметил он.

Заместитель генерального директора по медицинской части больницы «Охматдет» Татьяна Иванова также поблагодарила всех, кто присоединился к этой акции, к этому благому делу, «потому что все мы делаем единое дело — дело для наших пациентов и для общества».

Как сообщалось, пасхальные куличи будут переданы в ковид отделения столичных больниц: Олександровской клинической больницы, 6-й клинической больницы — Медгородок, 4-й клинической больницы, Национального института рака, Национальной детской клиники «Охматдет».