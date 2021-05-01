Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев

Главное: Делегация Украинской Православной Церкви вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Украину.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Иерусалимский Патриарх Феофил III передал лампаду с Благодатным огнем делегации Украинской Православной Церкви как благословение между каноническими Православными Церквами.

«Благодатный огонь сошел. Делегация Украинской Православной Церкви получила его из рук Святейшего Патриарха Феофила. Через несколько часов, с Божьего благословения, мы прибудем в благословенный Киев и каждый верующий человек сможет получить этот Благодатный огонь в свои дома — как благословение с места, где произошло величайшее событие в истории — Воскресение Христово», — сказал митрополит Антоний перед тем как отбыть со Святой Земли в Киев.

Владыка рассказал, что на Святой Земле делегация УПЦ молилась о мире и благополучии для Украины.

«Мы молимся на Святой Земле о благополучии, процветании и мире для нашей Родины. Также мы попросили, чтобы Патриарх Иерусалимский вознес молитвы за Украину и украинский народ в Великую Субботу, когда происходит чудо схождения Благодатного огня, и во время Пасхального богослужения в иерусалимском храме Воскресения Христова», — отметил управляющий делами УПЦ.

Сразу по прибытии Благодатного огня в Киев, он будет доставлен в Киево-Печерскую лавру. Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.

Из столицы Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли почувствовать ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

В тему: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь.