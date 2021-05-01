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Новости > По факту проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина» просят открыть уголовное дело

По факту проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина» просят открыть уголовное дело

Александр Панько
01.05.21 07:24
1130
По факту проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина» просят открыть уголовное дело

Главное: Группа депутатов из фракции «Слуги народа» и Офис президента осудили марш вышиванок ко дню создания дивизии «Галичина», потребовав от правоохранителей привлечения к ответственности «всех виновных в нарушении закона» о разжигании межнациональной розни, а от властей Киева — проведения проверки системы согласования массовых акций.

Детали: 17 народных депутатов Украины от фракции «Слуга народа» обратились с заявлением в Национальную полицию об открытии уголовного производства из-за проведения в Киеве 28 апреля марша в честь 78-летия дивизии СС «Галичина». Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на одного из авторов заявления, Максима Бужанского, они требуют открыть дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности по факту разжигания межнациональной розни.

При этом он подчеркнул, что реакции от полиции пока не последовало.

Между тем, в Офисе президента Украины подчеркнули, что «малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию».

По мнению ОП, не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты во время Второй мировой войны пытались использовать людей на захваченных территориях ради достижения своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь.

В ОП подчеркнули, что «Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск „Ваффен-СС“ и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине». «Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для всех лиц, которые в этом виноваты», — заключили в Офисе, потребовав от председателя Киевской городской государственной администрации «проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша».

В тему: 27 мая 2020 года Окружной административный суд Киев вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии «Галичина» нацистской.

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, политика, марш, СС Галичина, Национальная полиция Украины, новости Украины, Слуга народа, Офис президента Украины

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