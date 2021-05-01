На Хмельнитчине педофил приставал в подъезде к первокласснице

Главное: В Хмельницкой области в городе Славута задержали мужчину, который приставал к семилетней девочке прямо в подъезде дома, в котором она живет.

Детали: В Славуте Хмельницкой области задержали 35-летнего мужчину, который развращал 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Как отметили в ведомстве, мужчина приставал к первокласснице в подъезде дома.

«О преступлении сообщил отец первоклассницы. Рассказал, что злоумышленник прямо в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери», — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

В тему: В марте нынешнего года сообщалось, что заместитель директора по хозяйственной работе одной из столичных школ подозревается в развращении 10-летней девочки.