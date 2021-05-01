Главное: Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине нового праздника — День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Отмечать его будем ежегодно 25 мая.

Детали: В Украине введен новый праздник — День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Соответствующий указ президента Украины № 181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса Президента.

Как отмечается, его будут отмечать ежегодно 25 мая.

Отмечается, что праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.

«Постановляю установить в Украине профессиональный праздник — День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В тему: 14 апреля Кабмин согласовал введение нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации.