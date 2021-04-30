В ОП подтвердили увольнение Мендель

Главное: В Офисе президента Украины подтвердили информацию об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Детали: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента. Об этом сообщает «Бабель».

Подоляк рассказал, что Мендель продолжает исполнять обязанности спикера — «временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП».

После чего она сосредоточится на «работе по взаимодействию с иностранными СМИ» и «будет эффективной» в качестве советника по международным коммуникациям.

«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей требуют существенного усиления. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена», — сказал Подоляк.

В тему: Юлия Мендель написала заявление не увольнение с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Это уже ее третье заявление.