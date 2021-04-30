Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса

Главное: За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли 387 человек. Это второй показатель в Европе — больше лишь в Польше — 541 человек.

Детали: За минувшие сутки, 29 апреля, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. Лидером в статистике оказалась Польша с 541 летальным случаем за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.



В стране за минувшие сутки умерли 387 человек.

Также много смертей зарегистрировали во Франции — 306, Италии — 288, Германии — 203, Венгрии — 186 и Румынии — 138. Всего в Европе от COVID-19 за сутки умерли 3 169 человек, в мире — 15 142.



Больше всего смертей было в Индии — 3 501, Бразилии — 3 074 и США — 870. Украина в мировом рейтинге попала на седьмое место.

В тему: В ближайшие пару недель Украина может стать европейским лидером по уровню смертности от коронавируса. Сейчас заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.