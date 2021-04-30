Стало известно, в какие страны едут работать украинцы

Главное: Куда едут работать украинцы? Чаще всего в Польшу, Чехию, Германию, Литву и Латвию.

Детали: Стало известно, в какие страны чаще всего едут работать украинские заробитчане. Их список составил портал OpenDataBot, ссылаясь на данные Jooblе.

Отмечается, что самые популярные страны у граждан Украины это Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Сообщается, что местным работодателям более всего нужны водители, дальнобойщики, разнорабочие, упаковщики и грузчики.

Также приводятся примеры зарплат, которые готовы платить там украинцам.

Дальнобойщики в ЕС могут заработать до 75 тысяч гривен в месяц (в Украине – 30 тысяч), строители – 45 тысяч (25 тысяч), разнорабочие – 28 тысяч (15 тысяч), упаковщики – 35 тысяч (12 тысяч), а грузчики – 30 тысяч (15 тысяч).

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