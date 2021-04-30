В Минздраве рассказали, где в Украине лучше всего вакцинируют от коронавируса

Главное: Процесс вакцинации от коронавируса в Украине стал значительно быстрее. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, этот процесс хорошо организован в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

Детали: Сегодня, 30 апреля, на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о резком росте темпов вакцинации в последние дни. Он, в частности, отметил хорошую организацию процесса вакцинации в Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

По его словам, за среду-четверг было привито 143745 человек, тогда как с 24 февраля — менее 560 тысяч.

«В Украине за последние два дня провели 143,745 тыс. вакцинаций, из них 73,376 тыс. за вчера. Хотел бы отметить Полтавскую, Херсонскую, Черкасскую области, где хорошо организован процесс и по сравнению с численностью населения областей большие показатели вакцинации», — сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцинация от COVID-19 проводится в пунктах прививки, привлеченные мобильные бригады, а также готовятся к открытию вакцинальные центры, которые начнут работу при массовом поступлении вакцин.

Также он сообщил, что на вакцинацию организованных коллективов зарегистрировалось уже 436 компаний — 53575 сотрудников.

«Как только в Украине будет достаточное количество вакцин — мобильные бригады будут их прививать», — сказал замминистра.

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