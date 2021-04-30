Установлен возраст Красного моря

Главное: Ученые определили возраст Красного моря. Ему около тринадцати миллионов лет.

Детали: Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Авария) вместе с исследователями из Германии и Исландии выяснили возраст Красного моря. Их цитирует издание Nature Communications.

В опубликованной работе сказано, что «заложение морского бассейна и формирование океанической земной коры по всей длине Красноморского рифта началось около тринадцати миллионов лет назад».

Ранее специалисты считали, что Красное море, которые располагается в рифтовой зоне на границе Африканской и Аравийской литосферных плит, намного моложе.

В ходе своего исследования, говорится в статье, ученые «объединили детальные карты морского дна с гравитационными и сейсмическими данными и впервые определили места выхода океанической коры на дне Красного моря».

Как выяснилось, отмечают исследователи, Красное море «имеет простую геологическую структуру классического молодого океана с вулканами, расположенными по всей длине медленно распространяющегося рифта».

По их словам, подобные характеристики «типичны для всех срединно-океанических хребтов, расположенных в осевых частях океанов по всему миру».

Эксперты говорят: «Большая часть Красного моря подстилается океанической корой, а континентальные плиты по обе стороны бассейна отстоят друг от друга дальше, чем указывали ранее».

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