От коронавируса умер известный украинский эколог Александр Чистяков

Главное: Умер украинский эколог Александр Чистяков. Причиной смерти стал коронавирус.

Детали: Скончался известный украинский эколог Александр Чистяков. Причиной смерти 59-летнего мужчины стали осложнения от коронавируса.

О его кончине сообщил соратник Максим Уракин.

У себя в «Фейсбуке» он написал: «От коронавируса умер мой старший товарищ, глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов, эколог с большой буквы Александр Чистяков. Мы реализовали много совместных проектов, еще больше планировали».

Добавим, что Александр Чистяков являлся главой Ассоциации рыбаков Украины, был членом Национального экологического совета.

Он, в частности, занимался исследованием состояния малых рек и водоемов нашей страны, а также зарыблением Днепра.

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