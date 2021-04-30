В мае украинцы получат тринадцать выходных дней

Главное: В мае украинцы будут работать восемнадцать дней. Предусмотрено тринадцать выходных.
Детали: Стало известно, сколько дней будут работать, а сколько отдыхать в мае украинцы. Нас ждет несколько праздников.
Так, 1 мая отмечается День труда, а выходной с субботы переносится на понедельник, 3 число.
Кроме этого выходной за Пасху (2 мая) украинцы получат во вторник (4 число).
Также дополнительный «отгул» за День Победы 9 мая (это воскресенье) украинцы получат на следующий понедельник – 10 число.
Всего в мае в нашей стране будет восемнадцать рабочих и тринадцать выходных дней.
В тему: Украинцев предупредили об очередном похолодании.