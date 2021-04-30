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Новости > В мае украинцы получат тринадцать выходных дней

В мае украинцы получат тринадцать выходных дней

Агата Кловская
30.04.21 10:33
78
В мае украинцы получат тринадцать выходных дней

Главное: В мае украинцы будут работать восемнадцать дней. Предусмотрено тринадцать выходных.

Детали: Стало известно, сколько дней будут работать, а сколько отдыхать в мае украинцы. Нас ждет несколько праздников.

Так, 1 мая отмечается День труда, а выходной с субботы переносится на понедельник, 3 число.

Кроме этого выходной за Пасху (2 мая) украинцы получат во вторник (4 число).

Также дополнительный «отгул» за День Победы 9 мая (это воскресенье) украинцы получат на следующий понедельник – 10 число.

Всего в мае в нашей стране будет восемнадцать рабочих и тринадцать выходных дней.

В тему: Украинцев предупредили об очередном похолодании.

Тэги: общество, выходные, новости Украины, майские праздники

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