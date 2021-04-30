Смертность от COVID-19 в Украине продолжает понемногу снижаться

Главное: В Украине выявили еще 10 072 случая COVID-19. Умерли 307 людей.

Детали: Коронавирус в Украине начал немного снижать обороты. Данные на пятницу, 30 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за последние сутки выявили еще 10 072 случая заразы. Среди заболевших – 518 детей и 259 медработников. Госпитализация понадобилась для 3 117 человек, а выздоровели 20 192 больных.

Проведено 90 101 тестов: методом ПЦР – 41 388, методом ИФА – 14 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 982.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях, а также в Киеве (868).

Жертвами COVID-19 стали еще 307 людей. С начала пандемии умерли 44 085 человек.

За все время заболели 2 069 537 людей, а выздоровели 1 655 525 пациентов.

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