Сегодня в Украину прибудет очередная партия вакцины от коронавруса

Главное: В Минздраве ожидают очередную партию вакцины от коронавируса уже сегодня. Размер партии составит 500 тысяч доз.

Детали: В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия китайской вакцины от коронавируса Sinоvac. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Размер партии составит 500 тысяч доз препарата.

«Компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, в рамках нашего контракта на 1,9 млн доз», — сообщил он.

В тему: 17-18 мая в Украину должна прибыть вакцина Pfizer в количестве почти миллион доз. Поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту.