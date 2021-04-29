Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленскому есть о чем говорить с Путиным – в первую очередь об инициативе Медведчука по производству вакцины, – Вакаров

Зеленскому есть о чем говорить с Путиным – в первую очередь об инициативе Медведчука по производству вакцины, – Вакаров

Автор: «Фраза»
29.04.21 19:17
376
Зеленскому есть о чем говорить с Путиным – в первую очередь об инициативе Медведчука по производству вакцины, – Вакаров

Одна из основных тем, которые Владимир Зеленский мог бы обсудить с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — это производство в Украине вакцины «Спутник V». Как сообщает PNK.TV, об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал политический аналитик Василий Вакаров.

Эксперт отметил, что сейчас, когда вакцинация в Украине провалена, самое время вернуться к вопросу о производстве российской вакцины, о котором еще в октябре прошлого года договорился народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы видим, что правительство просто провалило вакцинацию в Украине. Министр Степанов выходит каждое утро и говорит, что нам не поставляют, нам срывают поставки. Есть предложение, оно еще было анонсировано господином Медведчуком, когда он ездил в Российскую Федерацию, разговаривал с президентом (Владимиром Путиным. — Ред.)», — сказал Вакаров.

В диалоге с ведущей эксперт согласился, что таким образом украинской власти придется признать, что Медведчук был прав и время упущено, но, по крайней мере, они могли бы продемонстрировать готовность исправить ситуацию.

«Почему бы сейчас господину Зеленскому не проговорить, не договориться с господином Путиным о том, чтобы нам передали технологию изготовления вакцины „Спутник V“, и мы бы начали производство на базе Харькова или других базах, у нас есть фармацевтика, где мы могли бы производить эту вакцину», — резюмировал Василий Вакаров.

Как напоминает издание, Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины — это преступление действующей власти.

«На сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса. Все, что для этого нужно, — политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», — подчеркнул парламентарий.

Тэги:

Комментарии

Статьи

29.04.21 09:21

Люди, устойчивые к вирусам, помогут генетикам уничтожить Covid-19

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ
29.04.21 19:12

Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ

Автор: PNK.TV

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.04.21 21:08

Европарламент озаботился защитой Украины от российской агрессии
29.04.21 20:16

В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
29.04.21 20:15

Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом
29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Vедведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca
29.04.21 19:00

Главные новости за 29 апреля 2021 года
29.04.21 16:34

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским
29.04.21 16:16

Прибыль украинских банков резко упала
29.04.21 15:42

В Ватикане сделали неожиданное заявление по поводу встречи Зеленского и Путина
29.04.21 15:28

Мустафа Найем остался без работы
29.04.21 15:11

В Киеве сгорел пассажирский автобус
29.04.21 21:08

Европарламент озаботился защитой Украины от российской агрессии
29.04.21 19:00

Главные новости за 29 апреля 2021 года
29.04.21 16:34

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским
29.04.21 15:42

В Ватикане сделали неожиданное заявление по поводу встречи Зеленского и Путина
29.04.21 14:25

Украина может стать первой в Европе по смертности от коронавируса
29.04.21 14:04

Украинцам озвучили новые правила выписки пациентов с коронавирусом из больницы
29.04.21 13:56

Украинцев предупреждают о возможной российской диверсии на Пасху
29.04.21 13:01

Депутаты назначили нового министра энергетики
29.04.21 11:06

Россия вскоре вернет свои войска к украинской границе
29.04.21 10:23

Стало известно, о чем Байден хочет поговорить с Путиным во время личной встречи
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 13:16

Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Фото и Видео
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом
Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом
В Киеве сгорел пассажирский автобус
В Киеве сгорел пассажирский автобус
В немецкой больнице убили четырех пациентов
В немецкой больнице убили четырех пациентов
На Черниговщине врачи спасают детей, которых мать накормила грибным супом
На Черниговщине врачи спасают детей, которых мать накормила грибным супом
В Киеве прямо на ходу загорелся микроавтобус
В Киеве прямо на ходу загорелся микроавтобус
Гигантский аллигатор «захватил» мост в США
Гигантский аллигатор «захватил» мост в США
Умер герой популярного сетевого мэма
Умер герой популярного сетевого мэма
В Одессе школьник «задул» лицо учительницы из газового баллончика
В Одессе школьник «задул» лицо учительницы из газового баллончика
Появилось видео «шалостей призрака Линкольна» в Белом доме
Появилось видео «шалостей призрака Линкольна» в Белом доме
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.