Прибыль украинских банков резко упала

Главное: Прибыль украинских банков по сравнению с прошлым годом снизилась почти в полтора раза. НБУ приводит данные на январь-март.

Детали: Прибыль отечественных банков снижается. Цифры публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор информировал, что их прибыль после налогообложения в январе-марте этого года составила 10,935 миллиарда гривен.

Уточняется, что это сразу в 1,47 раза меньше, чем было в 2020-м году, когда прибыль была на уровне 16,121 миллиарда гривен.

Сообщается также, что доходы украинских банков за первые три месяца составили 55,471 миллиарда гривен, а в прошлом году данная цифра составляла 65,346 миллиарда гривен.

Также стало известно, что отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил минус 5,087 миллиарда гривен.

Кроме этого в отчете говорится, что за январь-март 2021-го года расходы банков составили 44,536 миллиарда гривен, а за такой же период прошлого года – 49,225 миллиарда гривен.

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