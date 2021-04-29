Главные новости за 29 апреля 2021 года

- Ватикан хочет быть посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Папа Римский Франциск готов участвовать лично.

- В ближайшие пару недель Украина может стать европейским лидером по уровню смертности от коронавируса. Сейчас заболеваемость COVID-19 в Украине на 42% выше среднеевропейской.

- В Украине COVID-19 заболели 11 627 человек. Умерли 387 людей.

- Мустафа Найем покинул «Укроборонпром». Он попал под сокращение.

- Народные депутаты Украины одобрили назначение Германа Галущенко новым министром энергетики. «За» проголосовали 305 нардепов.

- Джо Байден заговорил о террористической угрозе для США. Он видит ее в белых расистах.