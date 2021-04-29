В Ватикане сделали неожиданное заявление по поводу встречи Зеленского и Путина

Главное: Ватикан хочет быть посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Папа Римский Франциск готов участвовать лично.

Детали: В Ватикане сделали резонансное заявление по поводу возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом пишет издание la Repubblica.

Так, кардинал Леонардо Сандре, который является дипломатом Ватикана, заявил, папа Римский Франциск готов лично участвовать в таких переговорах как посредник.

Он информировал: «Конгрегация не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что наше посредничество все-таки может состояться после работы Минской группы».

Кардинал также сказал: «Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует. Я считаю, что любая поддержка от нас может быть осуществлена в рамках этой работы».

Также он добавил, что Франциск «может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях».

Представитель Ватикана рассказал: «Я вспоминаю о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, а также других подобных встречах. Когда просят помощи способствовать миру и примирению, мы никогда не отступаем».

Дипломат резюмировал: «У премьера Израиля Биньямина Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией, Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон».

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