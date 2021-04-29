Главное: Президент РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским. Однако в Кремле говорят, что продвинуться подготовке встречи не удалось.

Детали: Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не продвигается. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на российском телевидении в четверг, 29 апреля, сообщает «Корреспондент».

«Продвинуться не удалось», — сказал Песков, отвечая на вопрос об организации встречи Путина и Зеленского.

«Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», — добавил Песков.

При этом, по словам Пескова, Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским.

«Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях», — сказал Песков.

Он также утверждает, что Россия надеется, что возобновления боевых действий на Донбассе не произойдет, хотя признает, что напряженность на Донбассе остается «выше нормы».

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