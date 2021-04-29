Мустафа Найем остался без работы

Главное: Мустафа Найем покинул «Укроборонпром». Он попал под сокращение.

Детали: Концерн «Укроборонпром» уволил заместителя генерального директора по управлению активами Мустафу Найема. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте предприятия.

Информируется, что его должность попала под сокращение в рамках оптимизации организационной структуры концерна.

Планируется, что общий штат будет сокращен на 10%.

Сам Мустафа Найем так прокомментировал отставку в социальных сетях: «После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным».

Он добавил: «Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу».

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