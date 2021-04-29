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Новости > Коболев обжалует свое увольнение из «Нафтогаза»

Коболев обжалует свое увольнение из «Нафтогаза»

Александр Панько
29.04.21 14:57
266
Коболев обжалует свое увольнение из «Нафтогаза»

Главное: Экс-глава «Нафтогаза» Андрей коболев намерен обжаловать свое увольнение. Также он заявил, что не намерен эмигрировать из Украины.

Детали: Бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оспорит свое увольнение из компании. Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», ссылаясь на информацию Коболева.

«Он отметил, что, несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не влияют на работу Группы», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, прощаясь с коллективом компании, Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций Группы «Нафтогаз» максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы.

«Главное, о чем я вас прошу — сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы „Нафтогаз“. Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось», — цитирует пресс-служба Коболева.

Бывший глава «Нафтогаза» сообщил, что подписал вчера последнее решение в качестве председателя правления — о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

«Вы — лучшая команда, лучший коллектив, который можно желать. Я благодарю всех за семь невероятных лет совместной работы, желаю успеха и уверяю, что остаюсь в Украине и не собираюсь никуда эмигрировать, как пишут некоторые СМИ. Отмечу, что претензий к качеству нашей работы ни у кого нет, и мы можем гордиться там, что делали», — добавил Коболев.

В тему: Накануне Кабинет министров Украины принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза».

Тэги: Нафтогаз Украины, общество, политика, Андрей Коболев, новости Украины

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